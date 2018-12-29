Идеальный отдых на Мальдивах с Baros Maldives Resort

Про него пишут люди со всего света в своих отзывах: " все было просто супер!", "просто не к чему придраться!", "много путешествую, много где бывал и что видел, но это место лучшее", "получили от отдыха здесь, все, что хотели и даже то, о чем и мечтать не могли", "было так здорово все, что остается только мечтать еще сюда вернуться"…и таких отзывов сотни.

В эту страну мы вас уже не раз приглашали. И не раз еще пригласим, потому что она стоит того, чтобы в нее приехать хотя бы однажды в жизни.

Я раньше придерживалась мнения, что мир так велик, красив и интересен, и не стоит два раза возвращаться в одно и то же место. Так было пока я не прилетела на Мальдивы. Мальдивы и мальдивцы изменили мое представление об идеальном отдыхе.

Теперь куда бы я не приехала, как бы мне не было интересно и хорошо, понимаю, что все же опять хочу именно на Мальдивы.

Это лучшее место на земле, и уж точно лучшее место для отдыха. Не зря его называют- рай для живых. Круглый год здесь великолепная погода, даже не проверяйте прогнозы, даже не пытайтесь решить ехать зимой-летом, в сухой или влажный сезон, -каждый из них имеет свои преимущества. Если есть возможность, просто покупайте билеты и …на Мальдивы. Здесь невероятно красиво.

На Мальдивах самый чистый и самый теплый океан. Вода здесь нереально бирюзового цвета.

Песок здесь самый мелкий и самый белый. Здесь вас не подстерегают опасности ни в воздухе, ни на земле, ни в воде, даже могучие цунами обходят Мальдивы стороной. И плюс ко всему этому, здесь самый классный сервис изо всех экзотических направлений.

Так долго объясняя, почему я все время возвращаюсь на Мальдивы, почему опять и опять хочу туда каждую минуту… я имею ввиду еще и конкретно один из Мальдивских островов-отелей…вернее, это я про самый лучший остров на Мальдивах, который вобрал в себя самую суть Мальдив. И этот остров- остров Baros, всю территорию которого занимает одноименный отель Baros Island Maldives.

Островов –отелей на Мальдивах теперь стало уже довольно много, каждый из них имеет свою изюминку и специфику. Вы никогда не разочаруетесь в Мальдивах и не пожалеете своих денег, если правильно выберете СВОЙ остров. Но в Baros можно и нужно ехать не думая, тк лучше Baros остров и выбрать невозможно. Есть острова больше, дороже, дешевле, дальше, с автобусами, теннисом и футболом, с 20 ресторанами и всеми возможными видами водного спорта, но нет равного Baros. Baros Island Maldives - это сама суть, сердце и самое отражение Мальдив. Это вся философия Мальдив! Именно из-за таких отелей как Baros Island Maldives Мальдивы так известны и популярны.

Выбирая, где отдохнуть на Мальдивах, нам кажется, что здорово взять еще и трансфер на гидросамолете, который является единственным трансфером на дальние острова. Да, это любопытно. Но это одновременно еще и очень дорого и не всегда удобно при ночных рейсах самолетов или при непогоде, ведь гидросамолеты не летают в плохих условиях, сумерках и темноте. В итоге вам придется дожидаться своего рейса в аэропорту, а даже в комфортабельном лаунже сидеть и ждать часами не самое приятное время провождение.

Baros же недалеко от международного аэропорта и это здорово: в любую погоду, в любое время суток после длинного авиарейса уже через 20 минут легкой прогулки на скоростном катере очутиться в заботливых руках гостеприимного Бароса.

В Баросе вы можете выбрать, где жить, среди пальм в саду на самом берегу или в необычной вилле на воде. Цены на виллы очень разные, так что каждый найдет себе вариант по карману.

Трудно за несколько минут передать ту заботу, внимание к каждой мелочи и необычайное умение предвосхищать ваши желания, которые ждут вас в Баросе. Это просто нужно позволить себе однажды : в Баросе вы почувствуете себя прямо "у Христа за пазухой!".

Утро на берегу океана и сногсшибательный завтрак в Баросе делают ваш день сразу же особенным и великолепным. Причем вы можете позавтракать на своей вилле, в ресторане на берегу, на необитаемом острове в океане, в беседке на сваях посреди океана с личным дворецким.

У вас здесь всегда есть разнообразный выбор. А ужины…они ничуть не уступают: это милый и уютный ресторан Lime, это и легендарный ресторан высокой кухни LightHouse, и японский Тепаньяки, и гриль Cayenn, и удивительный мальдивский ужин на берегу океана в пальмовой роще. Какой же он красивый, какой он ароматный, самобытный и очень вкусный!

Вообще почти каждый день в Баросе для гостей предлагают уникальные мероприятия "и живота ради и удовольствия для".

В Baros невероятный СПА. Здесь работают специалисты с волшебными руками. Ноги не уходят из этого СПА, хочется, чтобы время навсегда остановилось.

И все-таки ради чего все едут на Мальдивы, это его величество ОКЕАН. А Baros Island Maldives, пожалуй, самое лучшее место на всех Мальдивах, чтобы увидеть богатый подводный мир. У Бароса домашний риф просто уникален. Такого количества и разнообразия видов морских обитателей прямо у ваших ног вы нигде больше не найдете. Иду по берегу на завтрак - мимо проплывает прыгая и резвясь веселая стая дельфинов,

иду после завтрака купаться – меня встречает стайка скатов, черных, в белый горошек,

плыву в нежной теплой воде- мимо носятся как серебрянные пули охотящиеся тунцы, и рядом же проплывают ленивые, сытые акулы.

Замираю, отдыхая – под боком хрустит кораллом красавица морская

черепаха Bonthi. Да-да, здесь на домашнем рифе, кроме заплывающих в гости, живет около десятка собственных черепах, которые не хотят покидать это благословенное место, и у каждой есть свое имя.

В Баросе все рыбы и животные кажутся довольными и холеными. Здесь уже 4 года в полном здравии прижилась акула, с отрезанным спинным плавником.

Обычно без него они не выживают, но в Баросе так много рыбок, что охота на них подсилу даже такой несчастной акуле, и она здесь толстая и довольная. В Баросе все счастливы и довольны. Повторяю, это удивительно, но Baros необыкновенное место по духу, ауре и комфорту. Здесь всем всегда очень хорошо.

Только в Баросе вы кроме обычного дневного снорклинга и дайвинга, можете попробовать ночной сноркелинг

и флюоресцентный дайвинг.

Профессионалы морские биологи покажут вам такие красоты океана, которые днем вы никогда не сможете увидеть: цветущие кораллы, ( их цветки раскрываются лишь ночью), спящих в воздушных пузырях рыб, стайную охоту акул на осьминогов, светящийся планктон, домики со спящими черепахами, уникальных ночных крабов, которые на своих головах выращивают целые сады из водорослей для камуфляжа. В общем, ночью очень даже есть что посмотреть в океане.

Домашний риф в Baros Island Maldives самый живой, самый интересный и самый густонаселенный изо всех мальдивских рифов. Разнообразие океанских обитателей рифа просто необычайно.

Всеми любимые герои мультфильма Немо – забавные рыбки Клоуны бывают трех видов: оранжевые с черными полосками, черные с белыми полосками и местные только мальдивские – оранжевые с одной белой полоской на шее и черным пузиком. Всех их можно увидеть на рифе Бароса.

В Баросе есть все, что есть обычно на Мальдивах, и есть что-то уникальное в самой атмосфере, какую больше нигде нельзя найти. Именно поэтому здесь самое большое из всех остальных островов количество возвращающихся снова и снова, ставших уже родными гостей. Именно поэтому, и меня так

опять сюда тянет. Хотя я видела и хорошо знаю более 20 мальдивских островов. Именно поэтому я и вас зову сюда, поделиться лучшим местом для отдыха на земле! Добро пожаловать в Барос!