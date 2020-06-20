Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro выйдут в срок

Cмартфоны появится на рынке в октябре.

В китайской компании Huawei заверили, что новые флагманские смартфоны Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro выйдут на рынок в срок. Ранее в сети появилась информация, что из-за новых санкций США, а также пандемии коронавируса, производитель смартфонов просто не сможет вовремя создать необходимое количество устройств. В ответ на это аналитики компании заявили, что у Huawei хватит времени для накопления данной продукции в срок.

Напомним, в мае 2019 года власти США внесли Huawei в черный список и ограничили доступ к американским товарам и технологиям. В Вашингтоне обвинили китайскую компанию в шпионаже через оборудование для сетей 5G. Санкции подразумевали запрет на покупку технологии у ОС Android. Позднее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США объявило о введении новых ограничений на передачу микрочипов, при производстве которых используется американская технология.

Видео: YouTube / Tech Town