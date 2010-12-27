Холодильник стал причиной пожара в квартире в Лодейном Поле

Пострадавших удалось спасти, из дома эвакуировали 10 человек.

Утром 26 августа в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Урицкого в городе Лодейное Поле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Дверь в горящую квартиру была заперта и спасателям пришлось ее вскрыть. Выяснилось, что в квартире загорелся холодильник.

Огнеборцы вынесли из жилища двух человек, еще 10 пришлось эвакуировать. В 8:09 пожар был ликвидирован.

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