Хоккеисты Гусев и Гавриков официально покинули СКА

В ближайшее время Гусев перейдет в "Вегас Голден Найтс", а Гавриков в "Коламбус Блю Джекетс".

Спортсмены из петербургского СКА нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули хоккейный клуб. Об этом сообщает RT.

В ближайшее время Гусев перейдет в "Вегас Голден Найтс", а Гавриков в "Коламбус Блю Джекетс".

Стоит отметить, что СКА сохранил права на игроков в КХЛ. С хоккеистами есть договоренность о том, что в случае вылета своих коллективов из Кубка Стэнли спортсмены присоединятся к сборной России на чемпионате мира 2019 года. Он пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Никита Гусев стал лучшим нападающим регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19. Он отыграл 62 матча, в которых забил 17 голов и сделал 65 результативных передач. Гавриков выходил на лёд в 60 встречах "регулярки", забил пять шайб в ворота противника и сделал 15 передач.

Фото: ВКонтакте/Хоккейный клуб СКА