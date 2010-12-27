Хип-хоп вечеринка BURN Tour

Концерт известных и молодых хип-хоп исполнителей.

Масштабное хип-хоп турне от энергетического напитка "Burn" во второй раз приедет в Петербург. Участниками вечеринки станут рэперы ATL, Saluki, группа "Лауд" и клубная тусовка AVG.

Также на сцене выступят трое участников конкурса хип-хоп талантов от радиостанции STUDIO 21. Ими станут победители отбора ВКонтакте и лидеры зрительского голосования в Петербурге, побороться за звание может любой желающий. По итогам конкурса лучшие исполнители поедут в Москву на радио и запишут совместный трек, а также исполнят свои песни в прямом эфире.

Место: клуб "А2" (проспект Медиков,3)

Возрастное ограничение: 18+

Фото: предоставлено организатором