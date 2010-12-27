Хедлайнером "Электро-Механики" станет британец Gaika. Вот кто составит ему компанию

Лондонского рэп-исполнителя называют "Баския в электронной музыке".

Главным гостем предстоящего музыкального фестиваля "Электро-Механика" станет британский рэпер Gaika. Сын эмигрантов из Гренады и Ямайки, бывший участник манчестерской группы Murkage предпочитает антиутопический футуристический звук, а местные СМИ описывают его стиль как смесь грайма с карибскими танцевальными традициями. Начав сольную карьеру, артистом заинтересовался известный электронный лейбл Warp Records произошел всего за год. The Guardian оценил первый альбом Gaika как "потрясающе впечатляющий и популярный дебют".

В прошлом году музыкант совместно с Boiler Room и Somerset House Studios представил арт-инсталляцию под названием System, посвященный иммигрантам и их влиянию на европейскую музыку и культуру.

Фестиваль "Электро-Механика" пройдет 9 ноября на Новой сцене Александринского театра в Петербурге. Вечернюю программу, плавно переходящую в ночную, украсят собой российские и зарубежные артисты. Компанию британцу Gaika составят немцы Driftmachine, Eartheater из США, петербуржцы Classic Electric, Игорь Старшинов и Discours Synthetic, а также группа Crimson Butterfly из Нижнего Новгорода и другие артисты.

Фото: предоставлено организаторами