Губернатор и председатель ЗакСа поздравили петербуржцев с Новым годом и Рождеством

Они вспомнили важные моменты уходящего года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания (ЗакС) Александр Бельский поздравили жителей с Новым годом и Рождеством, передает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, уходящий год был сложным, но очень продуктивным. Губернатор и председатель вспомнили выборы в Госдуму и городской ЗакС. Напомнили, что в этом году в городе открылись три стационара-трансформера для больных коронавирусом. Также в городе в четыре раза сократилась безработица. Беглов напомнил и о крупных проектах, которые в скором времени реализует город: строительство нового терминала в Пулково, строительство трамвайной линии "Купчино-Шушары-Славянка", "ИТМО Хайпарка" и не только.

В Петербурге не забывали и про мероприятия. Город провел праздник выпускников "Алые Паруса", Чемпионат Европы по футболу, а также мероприятия в честь 800-летнего юбилея святого благоверного князя Александра Невского и 200-летия Федора Михайловича Достоевского.

Пусть наступающий 2022 год принесет в дома всех петербуржцев мир и согласие, достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех делах и начинаниях! Александр Беглов и Александр Бельский

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