Георгий Полтавченко недоволен Комитетом по строительству из-за работы с мошенниками

Губернатор отчитал Комитет по строительству за контракты с жуликами.

Глава Петербурга раскритиковал Комитет по строительству за то, что чиновники регулярно выбирают для проведения работ жуликов. По мнению политика, ведомство является одним из наиболее худших, кто не справляется с обязанностями.

Напомним, что только за 2018 год Комитету пришлось расторгнуть 20 заключенных договоров из-за неисполнения сроков заказа. Еще 18 - из-за недовольства проектами. Георгий Полтавченко попросил разобраться руководителя подразделения Смольного - Леонида Кулакова с подчиненными, занимающимися вопросами заключения государственных контрактов. Глава города отметил, что данная ситуация начинает напоминать "Хроническую болезнь", поэтому ее необходимо срочно решать.

В список провинившихся также попали КРТИ и Комитет по промышленной политике и инновациям. Последний допустил ситуацию, при которой оказалось невозможным проводить инженерные сети на территории Рыбацкого и Ржевке.

В КРТИ причиной стало введение ограничений на производство работ по туристическим маршрутам во время ЧМ-2018. Отставание там обещают наверстать в третьем квартале этого года отмечают чиновники

Лучшие показатели по управлением бюджетом наблюдается у Жилищного комитета и районных Администраций.

Фото: Piter.tv