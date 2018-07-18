Губернатор Петербурга посетил "Петербургский Дневник"

Глава города пришел в редакцию, чтобы поздравить издание с юбилеем.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко посетил с визитом редакцию "Петербургского дневника". Днем 18 июля изданию Правительства города исполнилось 15 лет. Глава региона поздравил журналистов с памятной датой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В каждом кабинете Смольного можно найти вашу газету. Все потому, что вы даете объективную картину происходящего. Ведь в городе тоже есть проблемы, и вы ищете пути их решения. Даете объективную информацию о том, что делает правительство города. рассказал политик об успехах работы сотрудников "ПД"

Георгий Полтавченко вручил сотрудникам издания почетные грамоты за трудовую деятельность, а также установил приложение "Петербургский дневник" на собственное мобильное устройство.

Фото: Петербургский дневник