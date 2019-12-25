Губернатор Петербурга на встрече с президентом отчитался о ходе строительства проблемных объектов

К концу 2021 года в городе ввели 54 проблемных многоквартирных дома.

В ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербурга доложил, что меры, принятые правительством города, позволят к 2023 году полностью решить жилищный вопрос всех петербуржцев, пострадавших от долевого строительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За последние годы в Петербурге накопилось около 1 млн квадратных метров проблемной жилой площади. К концу прошлого года было введено 54 проблемных многоквартирных дома почти на 800 тысяч квадратных метров. Ключи от квартир получили почти 35 тыс. семей.

По словам губернатора, строительный комплекс города работает по эскроу-счетам, строятся 3 и 4 корпусы проблемного ЖК "Ломоносов" в Петродворцовом районе общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Их планируется достроить до конца 2023 года. За текущий год планируют завершить работы на 13 проблемных участках.

Фото: Piter.tv