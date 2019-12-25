Губернатор Ленобласти встретится с депутатами ЗакСа

На встрече чиновники обсудят ряд вопросов, касающихся региона, в том числе создание лицензированной лыжной трассы в Выборге.

Во вторник, 23 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретится с депутатами Законодательного собрания в Доме правительств Ленобласти.

На совещании обсудят вопрос сроков ввода в эксплуатацию ЖК "Десяткино 2.0"; мер, принимаемых для обеспечения правопорядка и безопасности населения на территории Кингисеппского района в связи с масштабным строительством в районе посёлка Усть-Луга, а также мер социальной поддержки инвалидов с детства, проживающих в регионе.

Помимо этого затронут вопрос создания лицензированной лыжной трассы в Выборге, а также вопрос обеспечения доступной медицинской помощи в малых населенных пунктах Ленобласти.

Следить за ходом совещания можно будет по ссылке.

Фото: Piter.tv