Губернатор Ленобласти принял участие в ХV Тихвинских Рождественских образовательных чтениях

Глава региона рассказал, как ленинградцы воспринимают фигуру первого российского императора Петра I, 350-летие которого празднуется в России в 2022 году.

В пятницу, 21 января, в пресс-службе администрации Ленобласти рассказали Piter.tv, что глава региона Александр Беглов стал участником ХV Тихвинских Рождественских образовательных чтений.

По словам Дрозденко, на уникальной площадке проходят важные дискуссии, в ходе которых мы обсуждаем вопросы духовного развития личности, страны, сохранения исторической памяти. Участники ищут решение актуальных вопросов просвещения, воспитания подрастающего поколения.

Он уточнил, что личность Петра I, которому посвящены чтения в этом году, широко известна сегодня: для многих россиян император ассоциируется дворцами, великолепием Санкт-Петербурга и самим городом, но у жителей Ленинградской области к нему особое отношение. Так, именно на территории Ленобласти состоялась первая победа русского оружия в Северной войне — взятие Нотебурга, а на территории современного Лодейного Поля строились первые фрегаты российского флота.

Чтения проходят каждый год. В них участвуют представители Русской православной церкви, органов исполнительной власти, академических и научных организаций.

Фото: Администрация Ленобласти