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На Октябрьской набережной грузовик упал в Неву
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На Октябрьской набережной грузовик упал в Неву

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В Петербурге грузовик опрокинулся в реку.

27 сентября в Санкт-Петербурге грузовик упал в Неву. Происшествие случилось днем в среду на Октябрьской набережной № 54. Очевидцы инцидента сообщают, что пострадавших нет, также они поедились фотографиями в социальную сеть с места события.

Грузовик, который опрокинулся на бок подтащили при помощью троса. На набережной начинают скапливаться прохожие. Известно, что машина была наполнена хлебом. Водитель грузовика пробил ограждения, в результате чего упал в реку. Специальные службы прибыли на место. По словам очевидцев, полицейские сообщают, что дорогу будут перекрывать.

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Теги: грузовик , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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