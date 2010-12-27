На Октябрьской набережной грузовик упал в Неву

В Петербурге грузовик опрокинулся в реку.

27 сентября в Санкт-Петербурге грузовик упал в Неву. Происшествие случилось днем в среду на Октябрьской набережной № 54. Очевидцы инцидента сообщают, что пострадавших нет, также они поедились фотографиями в социальную сеть с места события.

Грузовик, который опрокинулся на бок подтащили при помощью троса. На набережной начинают скапливаться прохожие. Известно, что машина была наполнена хлебом. Водитель грузовика пробил ограждения, в результате чего упал в реку. Специальные службы прибыли на место. По словам очевидцев, полицейские сообщают, что дорогу будут перекрывать.