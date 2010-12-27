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По дороге в Петербург пропала фура со сладостями
Сегодня, 10:59
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Shdaria
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По дороге в Петербург пропала фура со сладостями

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В Петербург не доехали шоколадки и корм для животных.

В промежутке между Санкт-Петербургом и Москвой пропала фура с прицепом. Водитель так и не смог доставить сладкий товар до пункта назначения. 

Известно, что 18 декабря в полицию обратился директор автотранспортного предприятия с заявлением. Он рассказал, что грузовик с шоколадом и кормами для животных отправился из посёлка в Московской области два дня назад. Также установлено, что 46-летний водитель Freightliner по плану принял набор продуктов к половине десятого утра. 18 декабря товар должен был приехать в Петербург. 

Однако на улице Тельмана в Ленобласти фура с шоколадом и кормами так и не прибыла. Кроме того, связаться с водителем не удается. В настоящее время данным происшествием занимается полиция.

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия

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