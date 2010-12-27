По дороге в Петербург пропала фура со сладостями

В Петербург не доехали шоколадки и корм для животных.

В промежутке между Санкт-Петербургом и Москвой пропала фура с прицепом. Водитель так и не смог доставить сладкий товар до пункта назначения.

Известно, что 18 декабря в полицию обратился директор автотранспортного предприятия с заявлением. Он рассказал, что грузовик с шоколадом и кормами для животных отправился из посёлка в Московской области два дня назад. Также установлено, что 46-летний водитель Freightliner по плану принял набор продуктов к половине десятого утра. 18 декабря товар должен был приехать в Петербург.

Однако на улице Тельмана в Ленобласти фура с шоколадом и кормами так и не прибыла. Кроме того, связаться с водителем не удается. В настоящее время данным происшествием занимается полиция.