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Грузовик и трамвай не поделили дорогу на Турку
Сегодня, 13:57
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himif

Грузовик и трамвай не поделили дорогу на Турку

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Пострадавших не оказалось.

На развороте через улицу Турку грузовик не поделил дорогу с попутным трамваем. Фотографии столкновения опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

Пассажиры, ехавшие в момент удара в трамвае, написали в комментариях, что трамвай сильно тряхнуло:

"Внутри трамвая было жёстко. Очень сильный удар", – Ilona Groshkova.

Пострадавших, по словам той же пассажирки, в трамвае не было, но о состоянии машиниста и водителя грузовика ей ничего неизвестно.

Трамвайное движение на этом участке уже возобновилось. 

Ранее Piter.tv рассказывал о сорванных люках на пересечении Конюшенного и Мойки.

Фото: Katyona Karabanova, ВКонтакте

Теги: дтп, петербург, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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