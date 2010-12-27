Грузовик и трамвай не поделили дорогу на Турку

На развороте через улицу Турку грузовик не поделил дорогу с попутным трамваем. Фотографии столкновения опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.
Пассажиры, ехавшие в момент удара в трамвае, написали в комментариях, что трамвай сильно тряхнуло:
"Внутри трамвая было жёстко. Очень сильный удар", – Ilona Groshkova.
Пострадавших, по словам той же пассажирки, в трамвае не было, но о состоянии машиниста и водителя грузовика ей ничего неизвестно.
Трамвайное движение на этом участке уже возобновилось.
Ранее Piter.tv рассказывал о сорванных люках на пересечении Конюшенного и Мойки.
Фото: Katyona Karabanova, ВКонтакте
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