Питбайкеры без номеров и фонарей напугали жителей Красного Села

Жители Красного Села пожаловались на агрессивных питбайкеров.

Жители Красного Села пожаловались на группу молодых людей на питбайках, которых они обвиняют в опасном поведении на дорогах. Обращение к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину опубликовали в паблике "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

По словам авторов обращения, мотоциклисты передвигаются без государственных регистрационных номеров и задних фонарей. Кроме того, они якобы выезжают на тротуары и во время движения бьют ногами по дверям и крыльям автомобилей.

В публикации также упоминается инцидент на Западном скоростном диаметре, где, как утверждают авторы обращения, питбайкеры могли снести шлагбаум. При этом официального подтверждения этих обстоятельств в публикации не приводится.

Отдельно жители рассказали о конфликтах, которые, по их словам, происходили между мотоциклистами и сотрудниками полиции, а также спецбатальона в Красном Селе. Авторы обращения считают, что участники группы могут чувствовать себя безнаказанно, и просят правоохранителей проверить изложенные сведения.

Проблема поведения подростков и молодых мотоциклистов на питбайках ранее уже поднималась в Петербурге и Ленинградской области. Жители региона сообщали о случаях езды по газонам, тротуарам и проезжей части.

По данным МВД, в 2025 году в России зарегистрировали 659 ДТП с участием питбайков. В этих авариях погибли 23 ребенка.

Фото: unsplash (Ghumakkad harshal)