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Сегодня, 13:09
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nastya960
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Группа "Время и Стекло" сообщила о распаде

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В этом году группе исполняется десять лет.

Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип. В ролике музыканты дают понять фанатам, что покидают сцену.

В этом году группе исполняется десять лет. Музыканты рассказали, что всегда по максимуму старались радовать фанатов и создавать что-то новое и интересное. Завгородный и Дорофеева отметили, что решение это им далось непросто. Но даже после распада они будут дружить и работать вместе. Артисты продолжат свой путь каждый по-своему.

"Время и Стекло" также объявили о прощальном туре "Финальные титры", который запомнится большим нестандартным шоу.

Видео: YouTube/ Время и Стекло

Теги: время и стекло
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:11

Есть бог на свете)))) туда же моргенштерна и прочую шалупонь безголосую

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