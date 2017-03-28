Группа "Время и Стекло" сообщила о распаде

В этом году группе исполняется десять лет.

Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип. В ролике музыканты дают понять фанатам, что покидают сцену.

В этом году группе исполняется десять лет. Музыканты рассказали, что всегда по максимуму старались радовать фанатов и создавать что-то новое и интересное. Завгородный и Дорофеева отметили, что решение это им далось непросто. Но даже после распада они будут дружить и работать вместе. Артисты продолжат свой путь каждый по-своему.

"Время и Стекло" также объявили о прощальном туре "Финальные титры", который запомнится большим нестандартным шоу.

Видео: YouTube/ Время и Стекло