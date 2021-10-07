Группа ДДТ объявила краудфандинг для выпуска нового альбома

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил о начале сбора средств в поддержку нового альбома. Музыкант отметил, что концерты провести пока не удается, но работа продолжается.
В связи с переносом и отменами концертов в последнее время, было принято решение запустить проект издания нового альбома группы на платформе PLANETA.RU.
говорится в сообщении группы в Instagram.
На остальных цифровых площадках альбом выйдет 28-го октября.
Юрий Шевчук поблагодарил всех поклонников, кто ждет концертов, и не сдает билеты.
Видео: Instagram / @ddt_band
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