Группа ДДТ объявила краудфандинг для выпуска нового альбома

Те, кто поддержат альбом, смогут услышать песни уже 21-го октября.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил о начале сбора средств в поддержку нового альбома. Музыкант отметил, что концерты провести пока не удается, но работа продолжается.

В связи с переносом и отменами концертов в последнее время, было принято решение запустить проект издания нового альбома группы на платформе PLANETA.RU. говорится в сообщении группы в Instagram.

На остальных цифровых площадках альбом выйдет 28-го октября.

Юрий Шевчук поблагодарил всех поклонников, кто ждет концертов, и не сдает билеты.

Видео: Instagram / @ddt_band