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Гризманну пришлось объясняться перед главой японского спонсора «Барселоны»

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Игрока вместе с его одноклубником обвинили в расизме.

Игрок сборной Франции и испанской "Барселоны" Антуан Гризманн встретился с Хироси Микитани — главой компании Rakuten, которая является главным спонсором его клуба. В беседе с бизнесменом игроку пришлось объяснятся за расистский скандал скандал, разгоревшейся после публикации ролики с Гризманнаом и его одноклубником Усманом Дембеле.

Шумиха вокруг игроков "Барселоны" началась после публикации в сети видеоролика из отеля Японии, где в номере футболистов чинили телевизор местные сотрудники. Наблюдая за работой техников, Дембеле сказал Гризманна про "уродливые лица" японцев и их "отсталый язык". 

В клубе сообщили, что в ближайшее время с главой Rakuten встретиться Дембеле. 

Видео: South China Morning Post,

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Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей, Тема дня,

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