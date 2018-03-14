Гризманну пришлось объясняться перед главой японского спонсора «Барселоны»

Игрока вместе с его одноклубником обвинили в расизме.

Игрок сборной Франции и испанской "Барселоны" Антуан Гризманн встретился с Хироси Микитани — главой компании Rakuten, которая является главным спонсором его клуба. В беседе с бизнесменом игроку пришлось объяснятся за расистский скандал скандал, разгоревшейся после публикации ролики с Гризманнаом и его одноклубником Усманом Дембеле.

Шумиха вокруг игроков "Барселоны" началась после публикации в сети видеоролика из отеля Японии, где в номере футболистов чинили телевизор местные сотрудники. Наблюдая за работой техников, Дембеле сказал Гризманна про "уродливые лица" японцев и их "отсталый язык".

В клубе сообщили, что в ближайшее время с главой Rakuten встретиться Дембеле.

Видео: South China Morning Post,