Григорий Чабан: "Из движущихся проектов остановилось всё"

Актер из Петербурга, исполнивший одну из ролей в новом сериале "Бывшие" на ТНТ, рассказал Piter.tv о состоянии своих дел на самоизоляции.

Сейчас много людей находятся на самоизоляции. Чем вы занимаетесь дома?

Не могу сказать, что чем-то таким грандиозным. К моему, наверное, стыду, распорядок дня не сильно изменился. В основном сплю и ем. Смотрю много разного кино, пытаюсь читать. А, вспомнил, удаленно начал изучать английский. Сейчас вот на меня смотрит гитара.

Есть ли для вас плюсы нахождения дома?

Самый главный плюс, как мне кажется, это возможность собраться с мыслями и обдумать собственные убеждения, желания и потребности. В ритме социальной жизни не всегда понимаешь, что нужно именно тебе.

Скучаете ли вы по прогулкам по Петербургу?

Вы знаете, я как большинство петербуржцев, вспоминаю о красоте нашего города, прогуливая приезжих. А так работа - дом. Но вот отвечаю вам и, кажется, начинаю скучать.

Какое у вас любимое место в городе?

Исаакиевская площадь, сам собор и Александровский сад.

Остановились ли какие-то теле- или театральные проекты, в которых вы принимаете участие?

Про новые проекты говорить было бы неправильно. А так, конечно, из идущего и движущегося, остановилось всё.

Что стало для вас главной потерей из-за карантина?

Главной потерей для меня стало отсутствие возможности творческого, энергетического выплеска. Уже и не помню, когда такое было. Я привык сублимировать энергию в творчество, сейчас у меня такой возможности нет.

Смотрите или пересматриваете ли вы сериалы или постановки со своими ролями сейчас?

Вы наверное мне не поверите, но нет. Я себе не очень интересен, даже иногда неприятен. Вижу все недочёты, а исправить-то ничего нельзя. Поэтому стараюсь себя лишний раз не мучить.

Фильм, музыкальный альбом и книга – ваша рекомендация читателям Piter.tv?

Из музыки, говорю, что первое пришло на ум, группа Queen и группа "Кино". Из фильмов - это очень обширное поле, люблю кино пожестче, а сейчас и так не сладко, поэтому промолчу. Из книг, опять же, первое, что возникло, это "Сто лет одиночества" Маркеса.

Фото: предоставлено телеканалом ТНТ. Сериал "Бывшие" с участием актера Григория Чабана – во второй половине апреля в эфире телеканала.