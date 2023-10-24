Спектакль "Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова"

Постановку покажут 11 августа в театре "Мастерская". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Мишеньку всеми силами пытаются женить, а он предается сладким мечтам о воспеваемой всеми поэтами и музыкантами любви. Главный герой растет в женском окружении, а потому не просто обласкан вниманием, а практически утоплен в нем. Взрослого инфантильного Мишеньку любят, ласкают, одевают, кормят и купают заботливая маменька и Матрена. Откуда же возьмется самостоятельность, решительность, уверенность в себе, рациональность? Вот и остается Мишеньке только грезить наяву.

Чрезмерная материнская забота превращает ребенка не в мужчину, а в жалкого дурачка и баловня — фигуру драматическую.

Фото: ВКонтакте / Мастерская