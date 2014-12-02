Владимир путин принял в администрации главу Сбера.

Россия стала мировым лидером в оплате с помощью биометрии. В Сбере отметили, что на территории страны не зафиксировано ни одного случая мошенничества с помощью этой технологии.. Российский президент Владимир Путин заинтересовался функцией "оплаты улыбкой", которую предоставляет Сбер держателям своих карт. Соответствующей информацией с президентом поделился в рамках рабочей встречи в Кремле Герман Греф. Он указал, что из-за западного санкционного давления в стране возникли проблемы с прежними бесконтактными способами оплаты, но и Сбер нашел из них выход. Речь идет о том, что теперь оплату можно производить "лицом". Такой способ эксперт назвал простым, быстрым и безопасным.

Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заметил, что стране нельзя отстать в развитии технологий искусственного интеллекта от конкурентов и важно двигаться вперед с опережением. Глава банка рассказал, что гонка искусственного интеллекта продолжается, так как каждые несколько месяцев в мире появляются новые модели ИИ. Сбер сейчас может представить свои варианты, которые вполне конкурентоспособны, по словам германа Грефа с иностранными аналогами.

Сбер сообщил участникам ПДС размер господдержки за 2024 год.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, Kremlin.ru