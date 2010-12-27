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Граждане Нигерии бунтовали в Гатчинском спецприемнике
Сегодня, 13:40
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TretyakovaS
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Граждане Нигерии бунтовали в Гатчинском спецприемнике

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Четыре гражданина Нигерии, задержанные при попытке пересечь границу России с Финляндией по паспортам болельщиков ФИФА, устроили бунт в Гатчинском спецприемнике. Они требовали отправить их на родину.

Утром 20 июля четыре гражданина Нигерии, которые были задержаны при попытке пересечь границу России с Финляндией по паспортам болельщиков ФИФА, устроили бунт в Гатчинском спецприемнике. Они отказывались возвращаться в свои камеры и требовали отправить их на родину.

Нигерийцев выпустили в туалет, после чего они отказывались возврашаться в камеры и шумели. Правоохранителям даже пришлось вызвать подкрепление.

Помимо этого, 20 июля  задержали еще пятерых нарушителей границы, в их числе на этот раз оказались и приезжий из Азии. Трое граждан Сенегала и двое граждан Бангладеш были задержаны на переходе "Ивангород" при попытке въехать в Эстонию. Все они имели при себе паспорта болельщиков ФИФА.

Теги: граждане нигерии бунтовали в гатчинском спецприемнике , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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