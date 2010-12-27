Граждане Нигерии бунтовали в Гатчинском спецприемнике

Четыре гражданина Нигерии, задержанные при попытке пересечь границу России с Финляндией по паспортам болельщиков ФИФА, устроили бунт в Гатчинском спецприемнике. Они требовали отправить их на родину.

Утром 20 июля четыре гражданина Нигерии, которые были задержаны при попытке пересечь границу России с Финляндией по паспортам болельщиков ФИФА, устроили бунт в Гатчинском спецприемнике. Они отказывались возвращаться в свои камеры и требовали отправить их на родину.

Нигерийцев выпустили в туалет, после чего они отказывались возврашаться в камеры и шумели. Правоохранителям даже пришлось вызвать подкрепление.

Помимо этого, 20 июля задержали еще пятерых нарушителей границы, в их числе на этот раз оказались и приезжий из Азии. Трое граждан Сенегала и двое граждан Бангладеш были задержаны на переходе "Ивангород" при попытке въехать в Эстонию. Все они имели при себе паспорта болельщиков ФИФА.