На площади Мужества появится шестиметровый памятник блокадникам

Накануне в Петербурге Градсовет согласовал памятник блокадникам авторства Евгения Ротанова. Четырехметровый бронзовый монумент появится посреди сквера на площади Мужества.

Градсовет Петербурга согласовал памятник блокадникам авторства Евгения Ротанова. Монумент высотой 4,3 метра на полутораметровом гранитном постаменте появится посреди сквера на площади Мужества. Об этом пишет "Фонтанка".



Еще в 2015 году проект памятника выиграл эскизный конкурс. По словам представителя инициаторов установки (благотворительного фонда имени Грачьи Погосяна), стоимость установки памятника составляет 40 млн рублей.



Проект почти не вызвал возражений. Некоторые вопросы были связаны лишь с высотой монумента, который хотели сделать еще выше. По словам архитектора Владимира Попова, памятник отлично впишется в ансамбль площади.



Фото: ВКонтакте/Это Питер, детка! [Типичный Питер]