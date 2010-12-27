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Градозащитники добились наказания для организации, демонтировавшей брусчатку в Дегтярном
Сегодня, 12:49
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Asyaromanenkova
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Градозащитники добились наказания для организации, демонтировавшей брусчатку в Дегтярном

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Активистам "Красивого Петербурга" ответили в ГАТИ на обращение о работе СПб ГУДП "Центр" в Дегтярном переулке. Организации грозят несколько штрафов за нарушения.

СПб ГУДП "Центр" с нарушениями проводило работы в Дегтярном переулке перед непосредственным началом ремонта на этой улице. Как сообщила в ответе на обращение активистов движения "Красивый Петербург" Государственная административно-техническая инспекция, на момент проверки зафиксировано несколько нарушений. Отсутствовало ограждение зоны работ и не было информационного щита. В связи с этим было возбуждено два административных дела. Теперь компании грозит штраф от 50 тысяч до миллиона рублей.

В Дегтярном переулке демонтировали историческую брусчатку и рельсы, на которых был протестирован первый электрический трамвай, в рамках текущего ремонта дороги. Улицу превращают в четырехполосную дорогу. Активисты же выступали за создание в переулке комфортного для отдыха пешеходного пространства.

Градозащитники добились наказания для организации, демонтировавшей брусчатку в Дегтярном

Фото: Красивый Петербург

Теги: брусчатка в дегтярном , гати , движение красивый петербург , дегтярный переулок , новости спб , штарф
Категории: Новости СПб

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