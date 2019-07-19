Гостиница "Выборг" к своему 90-летию раскрыла тайны старинных финских подвалов

В этом году гостиница «Выборг» отмечает 90-летие со дня постройки. Здание из красного кирпича в центре города находится под охраной государства не только из-за своего возраста, но и во многом из-за своей уникальности. В канун памятной даты директор отеля Игорь Демкин рассказал Piter.TV, как идет подготовка к юбилею и что за это время изменилось в стенах комплекса.

Финское здание из красного кирпича 1929 года все еще остается загадкой. Когда Выборг стал частью СССР, Финны вывезли все чертежи , из-за чего каждый метр отеля пришлось изучать заново.

Эта дата совпадает со 140-летием замечательного финского архитектора Уно Ульберга, с датой его рождения. Здание уникально в своей постройке, оно является доминантой Выборга. Оно, к счастью, сохранилось во всех войнах в виде первозданном, в каком оно было задумано архитектором Игорь Демкин, директор гостиницы "Выборг"

Далеко не все местные жители знают, какие тайны хранят в себе подвалы гостиницы, которые также служили и бомбоубежищем. Железные двери убежища сохранились до сегодняшнего дня. Более того они находятся в хорошем состоянии и до сих пор функционируют.

В 40-х годах, когда финны покидали город, они вывезли с собой и всю физическую документацию. У нас, по большому счету, нет сегодня полного плана всех коммуникаций, которые были задуманы и осуществлены. Мы методом проб и ошибок ищем где сто находится, открываем, вскрываем, пытаемся что-то отремонтировать, что-то заглушить Игорь Демкин, директор гостиницы "Выборг"

Именно в недрах гостиницы сохранились чудеса передовой финской инженерии ХХ века. К ним можно отнести особенности расположения водосточных труб, которые были намеренно скрыты под кирпичом здания, а заканчивались специальной водоотводной системой в подвале. Спустя 90 лет также функционирует грузовой лифт.

До сегодняшнего дня исправно работает установленная самим Ульбергом уникальная трехступенчатая система фильтрации воды. Уже в те годы финский архитектор смог воплотить в реальность механизм, предотвращающий загрязнение окружающей среды.

К юбилею отеля удалось полностью осушить часть подвальных помещений и провести необходимые ремонтные работы

Когда я пришел, кругом в подвальных помещениях была вода. В гостинице стоял запах канализации. Соответственно, это было и от подвала, и от чердака. В данный момент мы над этим работаем. Практически подвал осушили. Конечно, работы еще продолжают вестись, будем их продолжать Алексей Томилин, главный инженер АО "ГК Выборг"

Поток туристов, желающих остановиться в гостинице "Выборг", увеличивается с каждым годом

Поток туристов у нас растет каждый год. Растет в первую очередь за счет внутреннего туризма. Он вырастает в разы. Причем самое интересное, что раньше туристический бизнес был бизнесом сезонным, то сегодня мы констатируем, что и зимой, и летом, и осенью, люди с удовольствием едут и отдыхают. А все очень просто. Не надо виз, не надо валюты. Тур выходного дня 5 млн жителей Санкт-Петербурга вполне могут себе позволить. Петербуржцы могут сесть в машину или на ласточку и через часть быть в городе Алексей Томилин, главный инженер АО "ГК Выборг"

В канун знаменательной даты было принято решение установить памятные таблички на русском и на финском языках

Очень много финнов. Для них это здание тоже знаковое. Дело в том, что многие из них сюда приезжали еще в молодости и до сих пор ездят, не изменяют нашему отелю Алексей Томилин, главный инженер АО "ГК Выборг"

Администрация отеля ежегодно обновляет номерной фонд, чтобы отдых гостей вышел на новый уровень.

Видео, фото: Piter.TV