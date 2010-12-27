Госэконадзор расследуют причину выпадения черного снега под Выборгом

Местные жители жалуются на выбросы с завода.

12 марта пользователи соцсетей сообщили о необычном явлении, замеченном в Ленинградской области. Под Выборгом выпал черный снег. Власти оперативно отреагировали на жалобы населения и поручили комиссии установить природу странных осадков.

Известно, что снег с черной пылью был замечен около поселка Гаврилово. Как сообщили в комитете государственного экологического надзора региона, на данный момент, эксперты проверят на достоверность публикации в интернете.

По предположениям местных жителей, снег стал грязным из-за пыли, которая прилетела с щебеночного завода. Комитет связался с автором фотографий, он назвал локацию происшествия, куда были направлены сотрудники лаборатории.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге затопило Набережную Обводного канала.