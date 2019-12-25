Госдолг России вырос до 19,7 трлн рублей

Внешний долг России составляет 56,1 млрд долларов.

В докладе Счетной палаты говорится, что в первом квартале 2021 года госдолг России увеличился на 741,2 млрд рублей. Он составил 19,7 трлн рублей. При этом в первом квартале внутренний долг находится на уровне 15,4 трлн рублей, а внешний долг составил 56,1 млрд долларов.

По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг РФ увеличился на 741 290,4 млн руб., или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн руб. (17% прогнозируемого объема ВВП), - сообщается в докладе.

Стало известно, что доля внутреннего долга в объеме госдолга России увеличилась до 78,4%. А вот внешний долго составил 56,1 млрд долларов, снизившись на 1,1%, если сравнивать с 1 января 2021 года. Но если смотреть в рублевом эквиваленте, то внешний долг России с начала 2021 года увеличился на 58,3 млрд руб. (+1,4%), до 4,247 трлн руб.

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