Стал известен список российских организаций, попавших под санкции

Американский Государственный департамент опубликовал список 39 российских компаний и организаций, попавших под санкции.

Американский Государственный департамент опубликовал список 39 российских компаний и организаций, попавших под санкции. Об этом пишет "Росбалт".



В этом списке оказались концерны "Калашников" и "Алмаз-Антей", ФСБ, Служба внешней разведки (СВР), а также Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).



Недавно издание The New York Times сообщило, что в "стоп-лист" вошли российские оборонные предприятия, а также три спецслужбы.