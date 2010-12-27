Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Стал известен список российских организаций, попавших под санкции
Сегодня, 20:54
0
TretyakovaS
154

Стал известен список российских организаций, попавших под санкции

0
 
 

Американский Государственный департамент опубликовал список 39 российских компаний и организаций, попавших под санкции.

Американский Государственный департамент опубликовал список 39 российских компаний и организаций, попавших под санкции. Об этом пишет "Росбалт".

В этом списке оказались концерны "Калашников" и "Алмаз-Антей", ФСБ, Служба внешней разведки (СВР), а также Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Недавно издание The New York Times сообщило, что в "стоп-лист" вошли российские оборонные предприятия, а также три спецслужбы. 

Теги: новости россии , санкции
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5