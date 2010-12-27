Американский Государственный департамент опубликовал список 39 российских компаний и организаций, попавших под санкции. Об этом пишет "Росбалт".
В этом списке оказались концерны "Калашников" и "Алмаз-Антей", ФСБ, Служба внешней разведки (СВР), а также Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).
Недавно издание The New York Times сообщило, что в "стоп-лист" вошли российские оборонные предприятия, а также три спецслужбы.
Сегодня, 20:54
154
Стал известен список российских организаций, попавших под санкции
Американский Государственный департамент опубликовал список 39 российских компаний и организаций, попавших под санкции.
Американский Государственный департамент опубликовал список 39 российских компаний и организаций, попавших под санкции. Об этом пишет "Росбалт".