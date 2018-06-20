Городские открытия: в Петербурге набирают популярность клубы активного долголетия

В 2018 году в Московском районе открылся "Клуб активного долголетия 60+". Сейчас такие клубы набирают популярность, они создаются для пенсионеров, которым не интересно сидеть дома за вязанием, а напротив, они хотят заняться чем-то новым, поделиться жизненным опытом и своими приобретенными навыками, пообщаться и найти новых друзей.

Вот эта наша площадка была открыта и ориентирована на пенсионеров, на молодых пенсионеров, которым не очень интересно просто вязать, или просто петь, им хочется поделиться своим жизненным опытом, своими приобретенными навыками, это пенсионеры, которые путешествовали по миру, и им есть, что рассказать, что обсудить, им хочется встретить единомышленников. Мы постарались создать здесь те условия, в которых им будет комфортно общаться, учиться и учить нас. Рябинок Нана, заведующий отделением

В клубе создана добродушная атмосфера доверия и творчества. Здесь стараются слышать своих посетителей и внедрять все новый и новые технологии работы. В 2017 году в центре было 18 направлений, через год - уже 40.

Ежедневная проходимость площадки от 60 до 80 человек в зависимости от запланированных мероприятий. За первые 9 месяцев существования центр посетило 700 человек, и им оказано 12 000 услуг. Каждый здесь занимается тем, что ему по душе. И все это бесплатно!

Наши посетители могут прийти сюда в 9 часов и до 6 вечера посещать одно занятие за другим. Утром были танцы в одном помещении, потом посетители танцев пошли на раскраски-антистресс, те, кто посещает английский или испанский, вечером может пойти на вокал.

Здесь есть возможность посещать и тренинги, и психологические тренинги, как раз у меня за спиной проходит такой. По предварительной записи можно записаться на индивидуальную консультацию к психологу. Каждый день работает юрист, бесплатная юридическая консультация. То есть, мы постарались учесть все запросы наших посетителей. Это и досуг - наша основная задача, и тот спектр социальных услуг, который положен нашим пенсионерам.

Здесь проходят мастер-классы по рукоделию и творческие встречи. Все желающие могут научиться играть на музыкальных инструментах, заняться пением или театральным мастерством. Мужчины тут днями напролет устраивают турниры в бильярд.

В клубе есть и спортивные занятия: танцы, скандинавская ходьба. Гости "Клуба активного долголетия" посещают автобусные и пешеходные экскурсии, вместе ходят в театры, библиотеки и даже участвуют в социальных акциях.

В августе месяце этого года мы организовали движение эко-патруль Пулковского парка, приняли участие в акции городской, вот наши посетители тоже приняли в ней участие, мы убирали дорожки, собирали мусор, закрашивали граффити в пулковском парке.

На смарт-консультациях пенсионеров знакомят с их гаджетами, учат пользоваться интернетом. С помощь. разных проектов старшее поколение вовлекают в полноценную жизнь, в очередной раз доказываю, что на пенсии жизнь не кончается.

Если мы понимаем, что человек нуждается в какой-то иной социальной помощи, это может быть сопровождение, и надомное обслуживание и гериатрия в структуре комплексного центра 47 отделений. Наша задача как специалистов понять ситуацию и вовремя отреагировать, предложить те или иные направления. Человеку не придется самому что называется этим озадачиваться, мы ему поможем. С уверенностью можно сказать, что на пенсии жизнь только начинается.

Посетители центра устраивают своими силами модные показы, поэтические батлы, выставки и концерты. Добродушная атмосфера и сотрудники центра притягивают в него все большее количество людей.

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин