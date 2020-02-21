Голубиная музыка: Композитор сочинил мелодию из фото с голубями

Композитор превратил в музыку знаменитую фотографию с сидящими голубями.

Композитор и дирижер Владимир Яцкевич преобразовал фотографию в музыку.

Фотография "музыка московских голубей" сделанная москвичкой Еленой Пономаревой разлетелась по сети. У снимка тысячи репостов. Фотография выполнена у ТЦ возле "Речного вокзала" в столице без фотошопа.

Композитор и дирижер Владимир Яцкевич переложил фотографию на ноты. Пользователям соцсетей понравилось произведение. Некоторые отметили, что музыка похожа на воркование голубей.

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Фото: Елена Поомарева