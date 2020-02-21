Голубиная музыка: Композитор сочинил мелодию из фото с голубями

Композитор и дирижер Владимир Яцкевич преобразовал фотографию в музыку.
Фотография "музыка московских голубей" сделанная москвичкой Еленой Пономаревой разлетелась по сети. У снимка тысячи репостов. Фотография выполнена у ТЦ возле "Речного вокзала" в столице без фотошопа.
Композитор и дирижер Владимир Яцкевич переложил фотографию на ноты. Пользователям соцсетей понравилось произведение. Некоторые отметили, что музыка похожа на воркование голубей.
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Фото: Елена Поомарева
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