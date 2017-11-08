В сети появилось видео избиения рэпера Гнойного

Избиение популярного исполнителя попало в поле зрения камер наблюдения

Рэпера Вячеслава Машнова, более известного под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова, накануне избили по дороге на собственное выступление. Mash опубликовали видео с наружных камер видеонаблюдения, на которых запечатлелся момент драки.

На Гнойного напали около гостиницы "Санкт-Петербург", мимо которой он проходил по пути в клуб "Аврора", где его уже ожидали перед концертом фанаты. Сообщается, что рэпер находился в компании двух своих друзей. Неизвестные подошли и оттеснили их от Славы.

Позже друзья сообщили, что затеявшие драку заставляли Гнойного извиняться за свое творчество и за то, что его песни слушают дети.

Сам исполнитель рассказал, что не получил серьезных травм, но заявление в полицию все-таки подал, так как неизвестные нанесли ему несколько ударов по лицу и порвали дорогостоящий пуховик. Ущерб от стычки с антифанатами Гнойный оценил примерно в 65 000 рублей.

Стоит отметить, что концерт все же состоялся в назначенное время. О побоях напоминала лишь маска на лице Славы. Публике он рассказал, что пострадал за свое творчество, прекращать которое он не намерен.