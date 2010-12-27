Глухонемая из Петербурга заявила о педофиле, напавшего на 9-летнего мальчика

Женщина обратилась в полицию с заявлением на местного жителя.

Правоохранительные органы разбираются в инциденте, в котором пострадал девятилетний ребенок. Мать мальчика сообщила о том, что на ее сына напал извращенец. Заявление в полицию написала днем 3 сентября местная жительница. Она является инвалидом третьей группы.

Женщина рассказала оперативникам о том, что на несовершеннолетнего петербуржца напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел в парке имени Генерала Селезнева. В настоящее время полиция пытается установить, запомнила ли жертва педофила внешность преступника. Ведется расследование.

Фото: Piter.tv