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Глухонемая из Петербурга заявила о педофиле, напавшего на 9-летнего мальчика
Сегодня, 8:47
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lesjasap
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Глухонемая из Петербурга заявила о педофиле, напавшего на 9-летнего мальчика

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Женщина обратилась в полицию с заявлением на местного жителя.

Правоохранительные органы разбираются в инциденте, в котором пострадал девятилетний ребенок. Мать мальчика сообщила о том, что на ее сына напал извращенец. Заявление в полицию написала днем 3 сентября местная жительница. Она является инвалидом третьей группы.

Женщина рассказала оперативникам о том, что на несовершеннолетнего петербуржца напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел в парке имени Генерала Селезнева. В настоящее время полиция пытается установить, запомнила ли жертва педофила внешность преступника. Ведется расследование.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб Картина дня

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