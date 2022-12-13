Главой комитета по управлению госимуществом Ленобласти назначили Маринэ Тоноян

Тоноян приступит к своим обязанностям 30 января.

В среду, 25 января, губернатор Ленобласти Дрозденко назначил Маринэ Тоноян председателем комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

Тоноян приступит к своим обязанностям 30 января. Ранее Тоноян возглавляла комитет экологического надзора, а до этого работала во Всеволожском районе, где была заместителем главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам.

Маринэ Тоноян окончила РГПУ им. Герцена по специальностям "культурология" и "юриспруденция". С 2008 года работала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленобласти, в последствии стала заместителем начальника отдела правового обеспечения. Затем в 2012—2016 годах работала в областном комитете по управлению государственным имуществом.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти