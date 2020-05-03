Главный тренер сборной Голландии по футболу попал в больницу

У специалиста возникли проблемы с сердцем.

Главный тренер футбольной сборной Голландии Роналд Куман попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили голландские СМИ.

Известно, что 57-летний специалист почувствовал недомогания после поездки на велосипеде. Врачи госпитализировали тренера провели ему катетеризацию сердца. Медики установили Куману специальную трубку, которая раскрывает кровеносный сосуд, и разблокировали его коронарнаю артерию. Сейчас наставник "оранжевых" находится в стабильном состоянии и скоро покинет госпиталь.

Напомним, что Куман возглавляет сборную Голландии с 2018 года. Вместе со своими подопечными он смог пробиться на Чемпионат Европы 2020, который в итоге был перенесен на год из-за коронавируса.

Фото: Википедия