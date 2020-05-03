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Главный тренер сборной Голландии по футболу попал в больницу

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У специалиста возникли проблемы с сердцем.

Главный тренер футбольной сборной Голландии  Роналд Куман попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили голландские СМИ. 

Известно, что 57-летний специалист почувствовал недомогания после поездки на велосипеде. Врачи госпитализировали тренера провели ему катетеризацию сердца. Медики установили Куману специальную трубку, которая раскрывает кровеносный сосуд, и разблокировали его коронарнаю артерию. Сейчас наставник "оранжевых" находится в стабильном состоянии и скоро покинет госпиталь. 

Напомним, что Куман возглавляет сборную Голландии с 2018 года. Вместе со своими подопечными он смог пробиться на Чемпионат Европы 2020, который в итоге был перенесен на год из-за коронавируса. 

Фото: Википедия 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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