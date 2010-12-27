Главы администраций поселений Выборгского района продолжают ежегодные встречи с жителями

На ежегодную встречу с главой администрации муниципального образования Натальей Михайловой собрались местные жители, руководители предприятий, организаций, учреждений, представители районной и местной власти.

Накануне в г. Каменногорске прошло расширенное собрание по итогам социально-экономического развития МО "Каменногорское городское поселение" в 2018 году и задачам на 2019 год.

На ежегодную встречу с главой администрации муниципального образования Натальей Михайловой собрались местные жители, руководители предприятий, организаций, учреждений, представители районной и местной власти и другие.

В 2018 году город Каменногорск отметил свой 70-летний юбилей. К этой дате был проведен комплекс мероприятий по благоустройству территорий, в частности, городской зоны отдыха: проведены работы по освещению, установлены арт-объект, скамейки и урны для мусора.

На уличное освещение в населенных пунктах, среди которых г. Каменногорск, п. Пруды, п. Возрождение, п. Красный Сокол, п. Зайцево, п. Дымово, п. Маслово, было затрачено более 5 млн. рублей.

В минувшем году были построены трансформаторные подстанции в п. Возрождение и п. Бородинское.

Новое детское игровое и спортивное оборудование появилось в п. Красный Холм, п. Возрождение, п. Красный Сокол, п. Бородинское, п. Михалево. В ряде населенных пунктов установлены новые скамейки, урны и контейнеры для мусора.

Построены контейнерные площадки для размещения ТБО в г. Каменногорске, поселках Бородинское, Зайцево, Возрождение, Пруды, Красный Холм.

В 2018 году проведен ремонт участков муниципальных автомобильных дорог по ул. Горной в п. Пруды и по ул.Заводской в п.Боровинка. Окончен ремонт региональной дороги "Подъезд к п. Пруды".

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" реализован проект благоустройства дворовой территорий по Леншоссе, д. 83 и д. 85 в г. Каменногорске: заасфальтированы дворовые проезды, обустроено освещение территорий, оснащены спортивные и детские игровые площадки, установлены скамейки и урны для мусора и т.д. Общая сумма затрат составила более 13 млн. рублей.

Также проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в поселках Красный Сокол, Пруды, Возрождение, Боровинка. На эти цели было выделено порядка 10 млн. рублей из областного и местного бюджетов.

В Возрожденской школе в минувшем году проведен ремонт полов и сантехнических помещений. В Бородинской школе появился современный спортивный зал.

В рамках реализации программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в МО "Каменногорское городское поселение" выполнены работы по реконструкции водоочистных сооружений, техническому обслуживанию газораспределительных сетей (ул. Березовая аллея, ул. Майская) в г. Каменногорске, замене двух котлов в котельной п. Возрождение.

В целях обеспечения жителей муниципального образования "Каменногорское городское поселение" жильем, гражданам были предоставлены 5 квартир в п. Бородинском, в п. Свободном и г. Каменногорске. Также две квартиры выделены по договорам социального найма семьям, оставшимся без жилья в результате пожара, и ребенку-сироте, состоящему на учете нуждающихся.

Кроме того, в соответствии с областным законом №105-оз гражданам для индивидуального жилищного строительства было предоставлено 16 земельных участков, из них семь - многодетным семьям.

Приоритетной целью работы администрации МО "Каменногорское городское поселение" является создание комфортных условий для проживания населения, улучшения внешнего облика города и поселков. Наталья Михайлова, глава администрации муниципального образования

Среди задач на 2019 год: продолжить работу по обустройству уличного освещения в населенных пунктах, газификации, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, ремонту дорог и тротуаров местного значения, благоустройству дворовых территорий и др.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО