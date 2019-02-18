Глава администрации Выборгского района провел прием граждан по личным вопросам

На этот раз жители обратились со своими насущными проблемами по поводу спорных земельных и наследственных вопросов.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На этот раз жители обратились со своими насущными проблемами по поводу спорных земельных и наследственных вопросов, продолжения благоустройства в Кировских Дачах, конфликтных ситуаций между соседями многоэтажного дома, ненадлежащего содержания управляющей организацией "Репола" одного из домов на Сайменском шоссе, текущего содержания домов разными управляющими организациями города Выборга, улучшения жилищных условий, изменения сроков капремонта многоэтажного дома и другими.

Несколько человек пришли чтобы просто поблагодарить главу администрации Выборгского района за решение их проблем, получить консультацию по новому вопросу.

На приеме совместно с главой администрации работают специалисты профильных комитетов, различных ведомств и коммунальных предприятий, чтобы помочь заявителю. Вопросы, с которыми обращаются граждане, разбираются детально. Если они находится в ведении региона, непосредственно во время приема идет запрос в областные комитеты в телефонном режиме. В таком случае пути решения ищут совместно с правительством Ленинградской области. Этот подход увеличивает эффективность приема граждан и поиска наиболее оптимальных путей при рассмотрении индивидуальных ситуаций.

Если проблема требует более тщательного рассмотрения, глава администрации дает поручение комитетам, назначает сроки и ставит на свой личный контроль исполнение. Нередко на прием записываются граждане, которые не смогли в других ведомствах получить желаемый для них ответ.

Стоит отметить, проведение личных приемов граждан стало одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления. Решения, а также поручения профильным комитетам, принятые во время приема граждан, учитываются при формировании муниципальных программ социального значения; на совещание глав администраций муниципальных образований выносятся социально значимые вопросы, которые поднимают жители, для того, чтобы руководители муниципальных образований также смогли оказать помощь гражданам, которые приходят к ним на прием.

Прием продлился с 9 до 18 часов.

Напоминаем, прием главы администрации Выборгского района осуществляется не реже 1 раза в месяц по предварительной записи.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО