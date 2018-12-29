Глава администрации Выборгского района провел прием граждан

За помощью к главе администрации МО "Выборгский район" Геннадию Орлову обратились жители Выборга, п. Барышево, п. Прибылово.

В среду, 2 января, в администрации Выборгского района прошел прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

За помощью к главе администрации МО "Выборгский район" Геннадию Орлову обратились жители Выборга, п. Барышево, п. Прибылово.

В частности, с коллективной жалобой на жильцов-неплательщиков, проживающих в собственных и муниципальных квартирах пришли 4 представительницы дома, который обслуживает ООО "Единство Плюс". Заявительниц сопровождал директор управляющей компании, выбранной собственниками для решения вопросов содержания дома. Он отметил трудности, характерные для всех управляющих компаний: долги взыскиваются в судебном порядке, но пока идет процедура взыскания по исполнительному листу, должники продолжают не платить по текущим платежам, накапливая новые задолженности. пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

В ходе разговора глава администрации подробно выяснил, какие действия со стороны собственников и организаций, обслуживающих жилфонд, были неэффективными.

Также совместно с председателем по поводу благоустройства двора и переноса электропроводки с фасада дома обратился актив жителей из ТСЖ "Северная, 8". Глава администрации Выборгского района пригласил на совещание представителей комитета по городскому хозяйству. Совместно рассматривались варианты благоустройства и разрешения вопросов хозяйствующей деятельности. Принято коллегиальное решение. пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Жители района обратились с разными вопросами, касающимися их повседневной жизни. В основном они касались ЖКХ и социальных тем.

Много жалоб поступило по поводу неудобного соседства. Жители Выборга сообщили о конфликтных ситуациях в подъездах, дворах, просили привлечь к ответственности за парковку автомобилей в неустановленных местах, в частности, на газонах во дворах.

Поскольку случаи неправильной парковки давно перестали быть единичными, специалистами отдела благоустройства запланированы мероприятия по проверке обращений, выявлению нарушений правил парковки автомобилей и привлечению к административной ответственности нарушителей.

84-летняя жительница Выборга обратилась за помощью по поводу платы за капремонт. Пенсионерка лишилась компенсации и не смогла самостоятельно преодолеть бюрократические преграды при восстановлении выплат. Пожилой женщине трудно самостоятельно разобраться в вопросах законодательства, поэтому за справедливостью она обратилась в администрацию по месту проживания. пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО