Глава ОПЕК обсудит энергетику на Петербургском экономическом форуме

В рамках форума 27 мая пройдет беседа на тему "Энергетическая трансформация".

Глава ОПЕК Мохаммед Сануса Баркиндо приедет в Северную столицу для дискуссии на тему альтернативной энергетики. Об этом 17 мая сообщило издание "Петербургский Дневник"

В рамках форума 27 мая пройдет беседа на тему "Энергетическая трансформация". В данной встрече примут участие представители мировых экспортеров углеводородов. Среди участников дискуссиив работе форума примут участие врио министра энергетики России Александр Новак, генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануса Баркиндо, гендиректор компании BP Роберт Дадли и редактор CNN по развивающимся рынкам Джон Дефтериос.

Участники обсудят роль энергетики в трансформациях мировой экономики, а также затронут вопросы перехода на альтернативные источники энергии.

Напомним, ПМЭФ начнет работу 24 мая. В Северную столицу приедут бизнесмены, политики и финансисты со всего мира.

Фото: www.forumspb.com