Глава МИД КНР: Китай открыл "политический" вирус в США

Китайский министр прокомментировал заявления США о единоличной вине Китая в появлении и распространения коронавирусной инфекции.

Своими обвинениями в адрес Китая Соединенные Штаты Америки открыли "политический" вирус. Такое мнения выразил глава китайского МИД Ван И во время ежегодной пресс-конференции.

По словам министра, США пользуются любым удобным случаем для нападок на Китай, что вызывает у него большое сожаление. Он призвал Вашингтон не тратить время на разногласия и начать сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также остановить людей, которые фабрикуют ложь, теории заговора в отношении КНР.

Мы призываем США прекратить тратить бесценное время, Китай и США должны сотрудничать <...> мы должны делать то, чего мир ожидает от нас

Ван И

По мнению китайского политика, некоторые силы в США пытаются подтолкнуть американо-китайские отношения к новой "холодной войне". Это по его мнению нанесет большой удар не только по Америке, но и по всему миру.

Видое: Guardian News