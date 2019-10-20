ФСБ: глава Белгородского района взят под стражу по обвинению во взятке

Появились первые подробности задержания крупного чиновника.

В ФСБ прокомментировали задержание главы администрации Белгородского района Анатолия Попкова. Несколько часов назад он был официально заключен под стражу решением Басманного суда Москвы. Как уточняет источник РИА "Новости" в ФСБ, крупного управленца подозревают во взяточничестве. Представители ведомства заявили, что дело Анатолия Попкова в ходе спецоперации вели силовики из ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области.

Ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица пресс-служба ФСБ

Сегодня, 20 октября, Анатолий Попков был официально арестован. Подробности расследования и размер взятки не уточняется. Однако, известно, что чиновнику инкременируют получение взятки в особо крупном размере. Басманный суд постановил взять Попкова под стражу.

Судя по информации на официальном сайте администрации Белгородской области, Анатолий Попков формально остается главой муниципального образования. Местные власти пока никак не комментируют случившееся.

Фото: Piter.TV

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