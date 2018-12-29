Школьница погибла под колесами товарного поезда в Гатчине

Девушка училась в 11 классе.

В пятницу, 11 января, в Гатчинском районе произошла трагедия. Под колеса товарного поезда попала 17-летняя девушка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что девушка училась в 11 классе одной из гатчинских гимназий. Она была жительницей Гатчины. В настоящий момент Следственный комитет на транспорте по СЗФО проводит проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.

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