Гимназистка отравилась водкой у шалаша Ленина и попала в реанимацию

О ЧП в полицию сообщили неравнодушные местные жители.

В Курортном районе Петербурга несовершеннолетняя девушка попала в реанимацию после распития алкогольных напитков. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. По предварительным данным, происшествие случилось вечером 12 июня неподалеку от памятника "Шалаш Ленина".

Сообщается, что школьница без чувств лежала неподалеку от дороги и не могла самостоятельно подняться на ноги. К счастью, в выходные эти места пользуются популярностью у отдыхающих. Неравнодушные петербуржцы вызвали на помощь девочке полицию, после чего ее отправили в медучреждение.

Пришедшая в сознание петербурженка призналась, что незадолго до падения в обморок решила попробовать водки. Она оказалась ученицей одной из петербургских гимназий. Сейчас подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV