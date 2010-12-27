Полтавченко будет руководить группой по содействию в проведении выборов

В Петербурге создали координационную группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении президентских выборов. Как сообщается в опубликованном Смольном документе, возглавлять ее будет губернатор города Георгий Полтавченко.
Заместителем Полтавченко станет вице-губернатор по внутренней политике Константин Серов. В состав нового органа вошли районные главы и руководители комитетов.
Комиссия займется общением избиркомов разного уровня и комитетов Смольного. Также она будет оказывать содействие в размещении рекламы и следить за безопасностью на избирательных участках.
Кроме того, новый орган будет помогать зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и партиям, выдвинувшим кандидатов, в организации агитационных мероприятий.