Георгий Полтавченко увеличил прожиточный минимум на 145 рублей

Губернатор Петербурга официально закрепил новую сумму МРОТа по региону.

Глава Санкт-Петербурга подписал документ об увеличении уровня прожиточного минимума на 145 рублей. Теперь минимальный порог на душу населения составляет 11007,6 рублей. Данные актуальны на второй квартал 2018 года.

Отметим, что трудоспособное население может рассчитывать на прожиточный минимум в 12,064 рубля. Эта сумма на 160 рублей увеличилась по сравнению с первым кварталом года. Пенсионные и детские выплаты должны соответствовать 8,944 и 10,748 тысячам рублей. Показатели выверены согласно социальным выплатам.

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