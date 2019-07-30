В августе Генпрокуратура РФ начнет масштабные проверки пенсионных фондов

Соответствующее поручение дал ранее президент России.

Генеральная прокуратура проверит пенсионные фонды на соблюдение требований закона. Об этом в ходе расширенной коллегии Генпрокуратур по итогам первого полугодия заявил замглавы ведомства Александр Буксман.

По словам Буксмана, проверки начнутся уже в августе 2019 года. Проверки проведут на факты незаконного перевода средств в нецелевое использование. Замгенпрокурора призвал к тщательности данной проверки со стороны ведомства. По факту выявленных нарушений будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.

Ранее Банк России провел самостоятельную проверку частных ПФ, после чего подал ряд исков в отношении их владельцев. Напомним, соответствующее поручение о прокурорской проверке дал президент РФ Владимир Путин.

Видео: Piter.TV