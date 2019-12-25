Генпрокуратура получила ответ от Германии по Навальному

Ведомство направляло запросы на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Генпрокуратура РФ получила ответ от Министертсва юстиции Германии по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал официальный представитель российского ведомства Андрей Иванов.

Он заявил, что немецкое министерство запросила информацию о расследовании по ситуации с ухудшением здоровья оппозиционера, однако не ответило ни на один вопрос Генеральной прокуратуры России.

Иванов подчеркнул, что Генпрокуратура направляла запросы на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Перед этим провела предварительную проверку.

Ранее мы писали, что в офисе ФБК Навального в Москве проходит обыск.

Фото: instagram / navalny