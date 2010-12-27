Геннадий Орлов выступил с отчетом о бюджетной политике Выборгского района

Тенденция увеличения поступлений в бюджет сохраняется.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов выступает с отчетом о социально-экономическом развитии муниципального образования "Выборгский район" за 2018 год.

Качество жизни населения во многом зависит от бюджетной политики муниципального образования, объема бюджета и грамотного планирования работ по благоустройству и развитию территории.

Подводя итоги о показателях бюджетной политики, Геннадий Орлов отметил, что на протяжении трех лет муниципальное образование "Выборгский район" сохраняет позицию бездефицитного бюджета. Тенденция увеличения поступлений в бюджет сохраняется. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов, по сравнению с 2017 годом, вырос на 3 процентных пункта и составил 47,2 %. По сравнению с 2017 годом поступления по доходам увеличились на 1,5 %, из них по налоговым и неналоговым доходам - на 8,4%.

Развитие социальной сферы, территории невозможно без финансирования. Очевидно, что чем выше финансовые возможности муниципального образования, тем больше можно сделать для благоустройства, формирования условий для комфортного проживания, социальной поддержки граждан. Приоритетами бюджетной политики любого муниципального образования является формирование условий для развития территории, сокращение или исключение поводов для кредитования муниципальных программ, рациональное направление бюджетных средств на решение социально-значимых задач, экономия за счет конкурсных процедур.

Местный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов был сформирован в программном формате.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на социальную сферу: 2017 год – 85,7 %, 2018 год – 85,1 %; 2019 год – 87,6 %; 2020 год – 88,2 %. В структуре расходов 83% приходится на реализацию муниципальных программ, в том числе — более 71% бюджетных средств направляется образование, в рамках программы "Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области"; остальные средства идут на реализацию муниципальных программ по социальной поддержке отдельных категорий граждан, формирование условий безопасности в Выборгском районе, культуру и спорт, стимулирование экономической активности, развитие автомобильных дорог, а также сельского хозяйства.

Годовой план 2018 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Выборгского муниципального района в 2018 году исполнен с превышением на 3,8%, сверх плана поступило 130 315,8 тыс. руб. План по налоговым доходам выполнен на 104%, сверх плана поступило 107 484,9 тыс. руб., по неналоговым доходам на 103,1%, сверх плана поступило 22 830,9 тыс. руб.

Сравнивая пятилетний отрезок бюджетного планирования, можно отметить, что за последние три года муниципалитету удалось решить, казалось бы, непростые задачи:

ликвидировать большую кредиторскую задолженность,

перейти к профицитному бюджету,

существенно увеличить доходы по программам приватизации имущества,

более рачительно расходовать средства бюджета при закупке товаров и услуг для муниципальных нужд.

Формирование и исполнение объемов и структуры расходов консолидированного бюджета Выборгского района на протяжении последних лет было в первую очередь социально-направленным.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО