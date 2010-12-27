Геннадий Орлов огласил результаты работы образовательных программ в Выборгском районе

На территории функционируют 80 образовательных организаций, в числе которых детские сады, школы, организации дополнительного образования.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов в рамках расширенного собрания по итогам социально-экономического развития муниципального образования сообщил о результатах работы муниципальной программы "Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области".

На протяжении ряда лет приоритетными для муниципального образования являются цели формирования единого образовательного пространства, обеспечивающие высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих образовательным потребностям всех слоев и групп населения. Большая доля муниципального бюджета направляется на систему образования. Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы отрасли и созданию комфортных и безопасных условий воспитания и обучения детей.

На обновление материально-технической базы ежегодно выделяются значительные средства. Для примера: в 2016 году более 133 млн. рублей было направлено на строительство и капитальный ремонт спортивных залов и площадок в городах и населенных пункта Выборгского района. В 2018 году сумма увеличена: задействовано 160 миллионов рублей на ремонт спортивных площадок школы Выборга и 3-х сельских школ и школы № 6 Выборга.

На территории функционируют 80 образовательных организаций, в числе которых детские сады, школы, организации дополнительного образования.

С 2015 года удалось обеспечить должный уровень доступности дошкольных образований: ликвидирована очередь в детские сады для детей старше 3 лет.

За 8 лет создано 1 547 мест за счет внутренних резервов дошкольных организаций, что можно приравнять к постройке 7 новых детских садов. В 2015 году в Выборге, Первомайском и Рощино были построены 3 детских сада. За 3 года было капитально отремонтировано 4 детских сада. В 2018 году добавлено 465 новых мест в действующих детских садах. Доля детей охваченных дошкольным образованием, за период с 2015 по 2018-й выросла на 9,3%. В настоящее время воспитанников детских садов в Выборгском районе почти 9100 детей, что составляет 89% от численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Этот показатель выше среднеобластного.

Уровень доступности дошкольного образования сохраняется. Оплата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях является одной из самых низких в Ленинградской области. Дополнительно к федеральным льготам по оплате за содержание ребенка в детском саду действуют муниципальные. Социальная поддержка малообеспеченным семьям оказывается семьи 735 семьям.

Выборгский район является лидером в Ленинградской области по развитию кадетского движения. Он по праву считается одним из лучших в регионе. На территории района функционирует 16 кадетских классов.

Напомним, на территории района работает 38 школ, в которых учатся более 16 500 воспитанников. Ежегодно образовательные учреждения района принимают молодых специалистов. Общеобразовательные учреждения района полностью укомплектованы педагогическими кадрами.

С 2014 по 2018 год заработная плата педагогических работников наших дошкольных образовательных организаций увеличилась на 25,1%, общеобразовательных организаций - на 29,1%, организаций дополнительного образования - на 60%.

С 2017 года в Выборгском районе ликвидирована вторая смена в школах.

За период с 2015 по 2018 год медалями "За особые успехи в учении" награждены 253 выпускника школ. 100 баллов на ЕГЭ получили 20 человек. 323 выпускника школ района набрали на таких экзаменах 90 баллов и выше. 126 школьников стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В системе образования района функционирует 6 организаций дополнительного образования детей, а также 2 структурных подразделения в образовательных центрах. На базе этих организаций обучаются более 12 000 человек по программам дополнительного образования, что составляет 75 % от общего числа школьников.

Увеличился уровень предоставления услуг отдыха и занятости в летний период. В 2015 году он составлял 87% от общего числа учащихся, в 2018 - 93%.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО