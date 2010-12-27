Геннадий Орлов и эстонская делегация обсудили совместные проекты Выборга с Эстонией

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы развития совместных проектов в разных сферах.

Вчера, 11 марта, генеральный консул Эстонской Республики прибыл в Выборг для переговоров о расширении вариантов сотрудничества с Выборгом и районом в целом.

Глава администрации Геннадий Орлов и эстонская делегация обсудили перспективы взаимодействия.

Геннадий Алексеевич, рассказывая о проектах взаимодействия с Эстонией, которые уже реализуются в Выборгском районе, отметил:

Мы всегда открыты для конструктивного сотрудничества и готовы к дальнейшему расширению добрососедских взаимоотношений.

Генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге, в свою очередь, сообщил, что консульский пост в России возглавляет с марта 2018 года. Консульский округ включает в себя город Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, а также Республику Карелию. В рамках соглашения с Ленинградской областью эффективно и плодотворно выстраиваются связи с Эстонией, и Выборгский район, как жемчужина Ленинградской области, также интересен для дальнейшего расширения взаимодействия. Одной из главных своих задач он считает укрепление культурных и туристических связей. Эстонская делегация предложила проект литературно-художественного сотрудничества на базе библиотеки А. Аалто.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы развития совместных проектов в разных сферах.

Мы приехали, чтобы познакомиться с главой администрации Выборгского района с целью формирования новых проектов. Большой интерес вызвали программы сотрудничества в сфере культуры и туризма, образования и спорта, которые уже развиваются между Эстонией, Выборгом и Выборгским районом. Результатом нашей встречи, мы надеемся, станет реализация различных направлений взаимодействия, интересных для жителей Эстонии и Выборгского района. В частности, на первой встрече рассматривался проект организации в следующем году творческой выставки на базе библиотеки Алвара Аалто. Мы надеемся сотрудничать и по другим направлениям, привлекательным для прибалтийских территорий. отметил генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

После встречи с главой администрации Выборгского района эстонская делегация посетила библиотеку А.Аалто, где также состоялся диалог о формировании дружественных связей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО